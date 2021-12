Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkrs. Konstanz) Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen (26.12.2021)

Stockach (ots)

Ein Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen und einem Gesamtsachschaden von über 16.000 Euro hat sich am Sonntagabend gegen 22.00 Uhr auf der B 313 ereignet. Ein 62-jähriger Skoda-Fahrer war von Stockach in Richtung Espasingen unterwegs. An der Einmündung zur K 6165 erschien im nach eigenen Angaben die Verkehrsregelung unübersichtlich und er bremste, als ein Fahrzeug von Wahlwies kommend an die Kreuzung heranfuhr, sein Auto bis zum Stillstand ab. Dies bemerkte ein 29-jähriger Fahrer eines Renault zu spät und prallte auf das Heck des Skoda. Eine nachfolgende 25-jährige Peugeot-Fahrerin konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Renault auf. Der 62-Jährige und der 29-Jährige verletzten sich bei dem Unfall leicht. Der Skoda und der Renault waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

