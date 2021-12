Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht (24.12.2021)

Bräunlingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall vom Freitagnachmittag in der Dögginger Straße in Bräunlingen. Eine 18-jährige Dacia-Fahrerin befuhr gegen 17:40 Uhr die K5739 in einer Rechtskurve, als ihr ein weißer Audi A3 teilweise auf ihrer Fahrspur entgegenkam. Es kam zum Streifvorgang der beiden Fahrzeuge, wodurch der linke Außenspiegel am Dacia abgerissen und die komplette linke Fahrzeugseite durch Kratz- und Streifspuren beschädigt wurde. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro zu kümmern. Zeugen des Vorfalls oder Personen, welche sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Donaueschingen, Tel. 0771 83783-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell