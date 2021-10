Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211029-2: Unfallhergang gleicht einem Puzzlespiel

Brühl (ots)

Angaben von Zeugen lassen lediglich Vermutungen zu, wie letztlich ein Fußgänger von einem flüchtigen weißen OPEL VIVARO mit polnischen Kennzeichen schwer verletzt worden ist. Das Verkehrskommissariat bittet weitere Zeugen, sich umgehend zu melden.

Polizeibeamte erhielten am Freitag (29. Oktober)um 0.45 Uhr den Einsatz zu einem Verkehrsunfall auf der Kurfürstenstraße in Brühl. Dort eingetroffen, trafen die Beamten auf einen schwerverletzten Mann (29), der aufgrund seiner Verletzungen vor Ort keine Angaben zum Hergang machen konnte. Zudem bemerkten die Beamten einen stark beschädigten parkenden Wagen mit Dürener Kennzeichen.

Im Laufe der weiteren Ermittlungen gaben Zeugen an, dass ein weißer Van mit polnischen Kennzeichen an dem Verkehrsunfall beteiligt gewesen sein soll. Der Spurenlage in Form von ausgelaufener Kühlflüssigkeit und Blut auf dem Asphalt folgend, ließ sich letztlich ein schlüssiger Unfallhergang zunächst nur erahnen.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung trafen Beamten gegen zwei Uhr an einer Firmenanschrift in Brühl auf den unfallflüchtigen Wagen. Im weiteren Verlauf stießen die Beamten um drei Uhr auf eine Frau und einen Mann, die zur Sachverhaltsklärung einer Polizeidienststelle zugeführt worden sind. Hierbei stellte sich heraus, dass es im Vorfeld des Unfalles zu einem Streit zwischen dem Fußgänger und dem Fahrer des Wagens gekommen sei. Der Fußgänger soll die Fahrertür des Fahrzeugs aufgerissen und in das Lenkrad gegriffen haben, sodass der Wagen gegen das geparkte Auto gelenkt worden sein soll. Im weiteren Verlauf muss dann der 29-Jährige angefahren und schwer verletzt worden sein. Der Fahrer flüchtete im Anschluss zusammen mit der Beifahrerin von der Unfallstelle.

Bei der Überprüfung der Personaldaten der angetroffenen Frau ergaben sich Hinweise für einen illegalen Aufenthalt in der Bundesrepublik, so dass die Polizisten sie festnahmen. Die Staatsanwaltschaft Köln erhielt Kenntnis und ordnete eine Blutprobenentnahme beim Verletzten an. Beim angetroffenen Pärchen ergaben sich keine Hinweise auf Alkoholkonsum. Den Opel stellten die Beamten sicher und fertigten eine Anzeige.

Die Ermittler des Verkehrskommissariates in Hürth bitten weitere Zeugen, sich telefonisch unter 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden. (bm)

