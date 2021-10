Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211028-3: Senior kollidierte mit Baum

Kerpen (ots)

Bei einem Alleinunfall verletzte sich ein 85-Jähriger schwer

Nach einem Verkehrsunfall auf der Hüttenstraße in Sindorf am Mittwochabend (27. Oktober) haben Rettungskräfte einen 85-jährigen Bergheimer schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die hinzugerufenen Polizisten stellten den Führerschein des Seniors vorsorglich sicher, da derzeit geprüft wird, ob er durch körperliche oder geistige Einschränkungen sein Fahrzeug nicht hätte führen dürfen.

Um 19.11 Uhr fuhr der Bergheimer nach Angaben einer Zeugin (58) auf der Hüttenstraße in Richtung Kerpener Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 85-jährige Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum, der sich auf einer Verkehrsinsel neben der Fahrbahn befindet. Für die Unfallaufnahme war die Hüttenstraße bis etwa 20 Uhr gesperrt. Das Auto des 85-Jährigen transportierte ein Abschleppunternehmen ab. Die Weiterfahrt mit fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeugen untersagten die Beamten dem Senior zunächst. Die Ermittlungen zur Sache hat das Verkehrskommissariat aufgenommen. (akl)

