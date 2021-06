Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Heuballen angezündet - Polizei sucht Zeugen

Neuss (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (10./11.06.), entzünden Unbekannte einen Heuballen an der Nettestraße. Da Anwohner den Feuerschein gegen Mitternacht rechtzeitig bemerken, gelingt es ihnen, die Flammen zu löschen, noch bevor ein Schaden an dem Mehrfamilienhaus entsteht.

Die Polizei sucht Zeugen für diese gefährliche Tat. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

