Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211029-1: Verkehrsunfall mit einer verstorbenen Person

Wesseling (ots)

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Rhein-Erft-Kreis geben mit dieser Pressemeldung den Sachverhalt gemeinsam bekannt.

Ersten Erkenntnisse zufolge trat ein Fußgänger auf die Fahrbahn und wurde vom Auto eines 25-Jährigen erfasst. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariates in Hürth dauern an.

Am Donnerstagabend (28. Oktober) fuhr ein 25-jähriger Autofahrer in Wesseling gegen 19.40 Uhr auf der Mühlenstraße in Richtung Römerstraße, als dort am Kreuzungsbereich ein Fußgänger von rechts kommend den Fahrstreifen des 25-Jährigen betreten haben soll. Der Fußgänger wurde vom Auto erfasst und schwer verletzt. Rettungskräfte versorgten den Verletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Dort erlag der Mann seinen Verletzungen. Erst im Krankenhaus konnte seine Identität zweifelsfrei festgestellt werden. Es handelt sich um einen 61-Jährigen aus der Ortslage Wesseling. Angehörige konnten ermittelt und informiert werden.

Ein Alkohol- sowie ein Drogenvortest beim Fahrer (25) verliefen negativ. Die Staatsanwaltschaft Köln ordnete die Beschlagnahme des Leichnams sowie eine Blutprobenentnahme beim Fußgänger an. Zur Unfallaufnahme wurde das VU-Team der Polizei Köln hinzugezogen. Das Auto des 25-Jährigen sowie das Handy des Fußgängers stellten die Beamten sicher. Die Feuerwehr unterstützte die Polizei durch Ausleuchten der Unfallstelle.

Die Unfallstelle auf dem Mühlenweg zwischen Römerstraße und Gartenstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme für den Verkehr bis kurz vor Mitternacht gesperrt. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell