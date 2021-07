Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl eines Kassierergeldbeutels im Strecktalpark

Pirmasens (ots)

Am Sonntag, gegen 14:00 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter einen schwarzen Kassierergeldbeutel mit einem höheren vierstelligen Bargeldbetrag in Euro und einigen türkischen Lira. Dem Verkäufer bei der Ausstellung "Lebensart" im Strecktalpark war der Geldbeutel offenbar zuvor aus der Gesäßtasche gefallen. Nachdem er dies zeitnah bemerkte, war der Geldbeutel bereits verschwunden. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

