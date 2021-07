Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl eines Wohnwagens

Kröppen (ots)

Nachdem am Mittwochabend in Trulben ein Wohnmobil entwendet wurde, kam es im benachbarten Kröppen am Freitag, zwischen 03:00 Uhr und 05:30 Uhr, zu einem Diebstahl eines großen Wohnwagens. Der Doppelachser war auf dem Stellplatz neben dem Wohnhaus in der Bitscher Straße abgestellt und durch zwei geparkte Pkw gesichert. Beide Pkw wurden von den Tätern zur Seite geschoben. In einem Fall musste dazu das Lenkradschloss geknackt werden. Die Höhe des Gesamtschadens wird auf 30.000 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. kips

