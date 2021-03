Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: 81-jähriger E-Bike-Fahrer nach Zusammenstoß schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Sonntag, gegen 09:30 Uhr, fuhr ein 81-jähriger Dorstener mit seinem E- Bike auf der Gälkenheide in Richtung Wedenhof und beabsichtigte die Straße An der Wienbecke zu überqueren. Zeitgleich befuhr eine 58-jährige Dorstenerin mit ihrem Auto die Straße An der Wienbecke in Richtung Wulfen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der 81-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber transportierte den Mann in ein Krankenhaus. Die 58-jährige Fahrzeugführerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro.

