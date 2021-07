Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Sachbeschädigungen an Personenkraftwagen

Zweibrücken (ots)

Zeit: 10.07.2021, 22:00 h - 11.07.2021, 06:00 h Ort: Zweibrücken, Canadastraße SV: Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Canadastraße mehrere geparkte Personenkraftwagen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wurden insgesamt acht Kfz-Kennzeichen an den Fahrzeugen abgerissen, wobei vier dieser Kennzeichen augenscheinlich anschließend entwendet wurden. Weiterhin wurden an fünf Fahrzeugen die Heckscheibenwischer beschädigt. Der Gesamtschaden beträgt etwa 1.500 EUR.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat. |pizw

