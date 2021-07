Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Pirmasens (ots)

Am Freitag, 09.07.2021 in der Zeit zwischen 14:10 Uhr und 15:00 Uhr wurde ein in der Pirmasenser Hauptstraße vor dem Anwesen Hausnummer 92 geparkter Audi am hinteren Kotflügel durch unbekannten Verursacher beschädigt. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise an die Polizei Pirmasens unter Tel.: 06331/5200 oder per Email: pipirmasens@polizei.rlp.de (PIPS)

