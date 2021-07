Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Pirmasens (ots)

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken wurde ein in der Straße An der Ziegelhütte 4 in Pirmasens ordnungsgemäß geparkter Pkw Hyundai im Heckbereich erheblich beschädigt. Bei der Tatzeit dürfte es sich vom 06.07.2021, 12:30 Uhr bis zum 08.07.2021, 09:30 Uhr handeln. Hinweise an die Polizei Pirmasens unter Tel.: 06331/5200 oder Email: pipirmasens@polizei.rlp.de (PIPS)

