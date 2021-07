Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Contwig- Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Contwig (ots)

Zeit: 11.07.2021, 00:23 Uhr

Ort: Contwig, Mühlbachstraße SV: In der Nacht von Samstag auf Sonntag meldeten Zeugen eine Verkehrsteilnehmerin, welche aufgrund einer extrem unsicheren Fahrweise auffallen würde. Eine 60-jährige PKW-Fahrerin konnte anschließend in der Mühlbachstraße in Contwig einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,41 Promille. Im Nachgang konnte ermittelt werden, dass die Frau zuvor mit einer Steintreppe eines Anwesens in der Hauptstraße kollidierte. Augenscheinlich entstand hierbei kein Fremdschaden. An dem Fahrzeug der Tatverdächtigen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Der Führerschein wurde sichergestellt, eine Blutprobe entnommen und eine Strafanzeige wurde erstattet. Die Fahrerin erwartet den Entzug der Fahrerlaubnis und eine empfindliche Geldstrafe.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell