POL-NI: Ladendiebstahl

Bückeburg (ots)

Einen mitgeführten Kinderwagen nutzte ein 54jähriger Hamelner am Samstag gg. 20.35 Uhr, um in einem Bückeburger Supermarkt in der Kreuzbreite seine gestohlene Ware durch den Kassenbereich zu transportieren. Ein Angestellter des Einkaufsmarktes hatte den Ladendieb beim Verstauen der Ware in ein Ablagefach des Kinderwagens von Kfz-Zubehör, Nahrungsmittel und anderer Dinge im Wert von über 80 Euro beobachtet.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls ein.

Der Hamelner äußerte sich gegenüber den Beamten nicht zum Tatvorwurf.

