Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Polizei zieht Bilanz nach Verkehrssicherheitswoche

Nienburg (ots)

(KEM) Beamte der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg sorgten vergangene Woche für mehr Verkehrssicherheit in Nienburg. Unter dem Motto "Tippst du noch oder bremst du schon?" wurden von Montag bis Freitag, 15.03.2021 bis 19.03.2021, verstärkt Verkehrskontrollen im Stadtgebiet durchgeführt. Neben dem Einsatz- und Streifendienst waren zusätzlich Kräfte der Verfügungseinheit sowie der Zentralen Polizeidirektion im Einsatz. Nach der Verkehrssicherheitswoche, die sich vorrangig auf Ablenkung im Straßenverkehr, alkohol- oder betäubungsmittelbedingte eingeschränkte Verkehrstüchtigkeit und überhöhte Geschwindigkeit konzentrierte, wurde Bilanz gezogen: 122 Geschwindigkeitsüberschreitungen wurden festgestellt, 72 Verkehrsteilnehmende bedienten ein elektronisches Gerät während der Fahrt, darunter acht Radfahrende. Zudem verstießen 42 Personen gegen die Anschnallpflicht. Vier Verkehrsteilnehmende waren so schnell unterwegs, dass ihnen nun ein Fahrverbot droht. Erschreckend: in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag führten die Beamten Geschwindigkeitsmessungen am Berliner Ring durch und stellten zwei besonders rücksichtslose Fahrzeugführer mit 119 km/h und 108 km/h bei erlaubten 50 km/h fest. Diesen drohen 480 Euro bzw. 280 Euro Bußgeld sowie drei bzw. zwei Monate Fahrverbot. Die meisten Verkehrsteilnehmenden zeigten sich einsichtig und nahmen die Kontrollen positiv wahr. Einige gaben an, die Ankündigungen auch vorab in der Zeitung oder den sozialen Medien gelesen zu haben. Auch in Zukunft werden weiterhin inspektionsweit regelmäßig Verkehrssicherheitswochen durchgeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell