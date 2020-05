Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Streit eskaliert

Mit einem Messer soll am frühen Samstag in Ulm ein Mann auf seinen Kontrahenten eingestochen haben.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, gingen ein 26-Jähriger und seine Freundin kurz nach Mitternacht in eine Gaststätte in der Keplerstraße. Dort kam es zu einem Streit mit einem 34-Jährigen. Daraufhin musste der 26-Jährige mit seiner Begleitung die Gaststätte wieder verlassen. Vor der Gaststätte trat der 26-Jährige wohl gegen die Tür und warf noch einen Tisch um. Kurze Zeit später verließ der 34-jährige Gast ebenfalls die Gaststätte. Vor der Gaststätte kam es dann wohl zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. In dessen Verlauf soll der 26-Jährige ein Messer gezogen und damit den 34-Jährigen verletzt haben. Danach sei der Verdächtige zu Fuß geflüchtet. Mehrere Polizeistreifen suchten sofort nach dem mutmaßlichen Täter und trafen diesen noch in der Nähe des Tatortes an. Sie nahmen den Mann vorläufig fest und fanden bei ihm auch die mutmaßliche Tatwaffe. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Das konnte er zwischenzeitlich wieder verlassen. Jetzt ermittelt die Ulmer Polizei (Tel. 0731/1880) den genauen Hergang der Tat. Der Verdächtige sieht dem Strafverfahren auf freiem Fuß entgegen.

+++++++ 0905617

Joachim Schulz/Holger Fink, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell