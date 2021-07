Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigungen und Diebstähle an mindestens 15 Pkw

Zweibrücken (ots)

Zeit: 10.07.2021, 22:00 Uhr - 11.07.2021, 06:00 Uhr Ort: Zweibrücken, Canadastraße SV: Die am 11. Juli gemeldete Serie von Sachbeschädigungen und Diebstählen an acht Pkw ist zwischenzeitlich auf 15 beschädigte Fahrzeuge angewachsen. Nach jetzigem Sachstand wurden 11 geparkte Pkw beschädigt, davon acht Pkw an den Heckscheibenwischern (entweder abgerissen oder abgebrochen) und drei Pkw an den hinteren Kennzeichen (umgeknickt oder aus der Befestigung gerissen, jedoch noch am Fahrzeug vorhanden bzw. in einem Fall in einen Vorgarten geworfen). An vier Pkw wurden die hinteren Kennzeichen abgerissen und mitgenommen (4 Diebstähle) Der Sachschaden ist mittlerweile auf rund 3.000 Euro angestiegen.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht dringend Zeugen der Vandalismustaten, die nicht geräuschlos abgelaufen sein können. |pizw

