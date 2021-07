Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Zeit: 09.07.2021, 12:00 Uhr - 14:00 Uhr Ort: Homburg-Einöd, Neumorgenstraße oder Zweibrücken, Wilkstraße SV: Ein schwarzer Skoda Oktavia wurde zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr von einem bislang unbekannten Fahrzeug entweder auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in HOM-Einöd oder zwischen 13:15 Uhr und 14:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes in Zweibrücken beschädigt. In Einöd war der Oktavia in der Nähe des Seiteneingangs zum Markt geparkt, in Zweibrücken in der Nähe des Haupteingangs. Der Schaden beläuft sich auf ca. 3.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell