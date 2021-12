Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkrs. KN) Brand im Imbisslokal - Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung (24.12.2021)

Singen (ots)

Wegen eines Feuers in einem türkischen Imbisslokal in der Bahnhofstraße in der Nacht zum Freitag ermittelt die Kriminalpolizei. Sie geht aktuell von einer Brandstiftung aus. Gegen 3.30 Uhr wurde der Brand der Polizei und Feuerwehr gemeldet. Wie vor Ort festgestellt wurde, brannten verschiedene Gegenstände aus dem Lager und Hausrat, der im Treppenhaus aufbewahrt war. Vagen Zeugenangaben zufolge soll sich zur Brandausbruchzeit ein Unbekannter in der Nähe des Lokals aufgehalten haben, der nicht näher beschrieben werden kann. Während des Feuers kam es noch zu einer Verpuffung, die vermutlich von den brennenden Gegenstände herrührte. Die Feuerwehr Singen, die mit acht Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften angerückt war, löschte den Brand rasch ab. Dadurch konnte ein Übergreifen auf weitere Gebäude verhindert werden. Zum Sachschaden können von der Polizei noch keine genaueren Angaben gemacht werden. Da das Lokal erst vor kurzem renoviert wurde, geht sie von einem sechsstelligen Höhe aus. Hinweise zu dem Brand nimmt die Polizei Singen unter Telefon 07731 8880 entgegen.

