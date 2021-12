Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen - Sunthausen, K 5701) Unfall mit schwer verletzter Person (23.12.2021)

Tuningen - Sunthausen, K 5701 (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Fahrzeugüberschlag und einem dabei schwer verletzten Autofahrer ist es am Donnerstag, gegen 16.10 Uhr, zwischen Tuningen und Sunthausen auf der Kreisstraße 5701 gekommen. Vermutlich aufgrund einer nicht angepassten Geschwindigkeit, möglicherweise auch infolge alkoholischer Beeinflussung, verlor ein Fahrer eines Honda Civic auf dem Weg von Sunthausen in Richtung Tuningen alleinbeteiligt die Kontrolle über den Wagen. Nach einem Schleudervorgang überschlug sich der Civic und blieb anschließend auf dem Dach liegen. Der Fahrer des Autos wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit einem eingesetzten Rettungshubschrauber in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht werden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache und den Personalien des schwer verletzten Fahrers dauern derzeit noch an. An dem beteiligten Civic entstand Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Ein Abschleppdienst wurde mit dem Abtransport des Fahrzeugs beauftragt.

