Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, B33, Lkr. Konstanz) STOP-Stelle missachtet - 7.000 Euro Schaden (23.12.2021)

Allensbach, B33, Lkr. Konstanz (ots)

Ein entstandener Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstagnachmittag an der Anschlussstelle Allensbach-Mitte auf die Bundesstraße 33 Richtung Konstanz durch Missachtung einer vorhandenen "STOP-Stelle" ereignet hat. Ein 83-jähriger Fahrer eines VW Golfs wollte gegen 15.10 Uhr an der genannten Anschlussstelle auf die B 33 in Richtung Konstanz auffahren. Hierbei missachtete der schon betagte Autofahrer die vorhandenen STOP-Stelle. In der Folge kam es zu einer Kollision mit einem Kleintransporter, dessen Fahrer auf der B 33 in Richtung Konstanz unterwegs war. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell