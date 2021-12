Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar

Kreis Rottweil) Autofahrer fährt gegen Zaun und flüchtet (20.12.2021)

Sulz (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat ein Unbekannter am Montag gegen 13.30 Uhr auf der Straße "Am Brunnenbach". Ein Fahrer eines weißen Kastenwagens wendete auf der Straße, wobei er gegen einen Gartenzaun stieß und diesen beschädigte. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher davon. Hinweise auf ihn erbittet die Polizei in Sulz unter der Telefonnummer 07454 92746.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell