Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Auffahrunfall auf der alten Rheinbrücke fordert knapp 15.000 Euro Schaden (22.12.2021)

Konstanz (ots)

Ein Auffahrunfall auf der Konzilstraße im Bereich der alten Rheinbrücke mit drei beteiligten Fahrzeugen, darunter einem Linienbus, hat am Mittwochabend rund 15.000 Euro Sachschaden gefordert. Zwei Autos, kurz nach 19 Uhr unterwegs auf der Konzilstraße in Richtung Sternenplatz, mussten auf der Linksabbiegespur an der Abzweigung zur Spanierstraße aufgrund der auf "Rot" geschalteten Lichtzeichenanlage verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 35-jähriger Fahrer eines zu dieser Zeit leeren Linienbusses reagierte zu spät und prallte in das Heck des vor ihm haltenden Wagens einer 26-jährigen Autofahrerin. Durch die Wucht der Kollision wurde dieser Wagen noch auf das davor stehende Auto eines 25-Jährigen geschoben. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

