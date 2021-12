Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) - 3.000 EUR Schaden nach Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen (22.12.2021)

Spaichingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Am Mittwochmorgen ist es zwischen 9 und 11 Uhr zu einer Unfallflucht in Spaichingen auf dem Parkplatz gegenüber der Erwin-Teufel-Schule gekommen. Ein bislang Unbekannter fuhr gegen einen dort geparkten BMW und beschädigte die Fahrerseite. Am BMW ist ein Schaden in Höhe von rund 3.000 EUR entstanden. Die Polizei Spaichingen (07424 9318-0) bittet um Hinweise zum Unfallverursacher.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell