POL-KN: (Eigeltingen, Lkrs. Konstanz) Von der Fahrbahn abgekommen (25.12.2021)

Eigeltingen (ots)

Abgeschleppt werden musste ein BMW nach einem Verkehrsunfall am Samstagmorgen gegen 9 Uhr auf der Liptinger Straße. Ein 21-jähriger Mann war auf dem Gemeindeverbindungsweg von Honstetten in Richtung Liptingen unterwegs, als er in einer Senke auf eisglatter Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn abkam und sich mit seinem Auto überschlug. Der Autofahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. An dem nicht mehr fahrbereiten BMW entstand ein Sachschaden von über 20.000 Euro.

