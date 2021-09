Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach Einbruch in Bäckerfiliale

Wesenberg (ots)

In der zurückliegenden Nacht ereignete sich in 17255 Wesenberg ein Einbruch in ein Warengeschäft, das bereits das zweite Mal in diesem Monat angegriffen wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 16.09.2021 19:00 Uhr bis zum 17.09.2021, 04:20 Uhr gewaltsamen Zutritt in eine Bäckerfiliale in der Wesenberger Chaussee, das sich im Gebäude eines Verbrauchermarktes befindet. Aus den Räumlichkeiten wurde ein Tresor samt Bargeld entwendet. Der Schaden wird auf 1200 EUR geschätzt.

Zur Spurensuche und -sicherung kamen Beamte des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg am Tatort zum Einsatz. Die weiteren Ermittlungen werden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Neustrelitz geführt. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch auffällige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neustrelitz unter 03981-258 224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell