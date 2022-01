Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Unbekannte stehlen Auto - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Donnerstag (20. Januar 2022) gegen 22:57 Uhr meldete eine Frau der Polizei, dass ihr Auto - ein grauer Renault Megane Scenic - mit dem Kennzeichen KR-NM 725 auf der Königstraße/Ecke Dreikönigenstraße entwendet worden sei. Sie habe gegen 22:50 Uhr aus ihrem Fenster beobachtet, wie Unbekannte mit ihrem Auto die Königstraße befahren hätten und dann in die Stephanstraße in Fahrtrichtung Ostwall abgebogen seien. Sie könne aber keine Angaben zu möglichen Verdächtigen machen. Den Autoschlüssel habe die Frau an diesem Tag nicht finden können, allerdings gehe sie davon aus, dass dieser im Kinderwagen, der zur Tatzeit im Treppenhaus abgestellt war, gelegen habe.

Die Polizei sucht nach Zeugen und nach dem Auto. Für Hinweise wenden Sie sich bitte telefonisch an die 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de (29)

