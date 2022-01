Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Oppum: Betrugsmasche "Falsche Polizisten": Taxifahrer bewahrt Seniorin vor Schaden

Krefeld (ots)

Am Dienstag (18. Januar 2022) erhielt die 91-jährige Krefelderin gegen 14:50 Uhr einen Anruf. Am Telefon war ein angeblicher Polizeibeamter, der über einen schweren Verkehrsunfall berichtete, in den die Enkeltochter der Seniorin verwickelt sein sollte. Um sie vor dem Gefängnis zu bewahren, sei eine Kaution in fünfstelliger Höhe fällig. Kurze Zeit später stand ein Taxi vor der Tür der Seniorin, bestellt von den Tätern. Etwas überrumpelt und auf dem Weg zum Geldinstitut, kamen die Frau und der Fahrer ins Gespräch. Er erfuhr von dem Anruf sowie dem angeblichen Verkehrsunfall, wurde stutzig und bat die Dame um die Telefonnummer ihrer Enkeltochter. Bei dem Telefonat stellte sich heraus, dass es sich um einen Betrugsversuch handelte. Der Taxifahrer fuhr die Seniorin wieder nach Hause, wo sie gemeinsam die Polizei informierten. (28)

