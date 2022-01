Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Inrath-Kliedbruch: 12-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Autofahrerin flüchtet

Krefeld (ots)

Am Dienstag (18. Januar 2022) war der 12-Jährige gegen 14 Uhr mit seinem Rad auf dem Krüllsdyk unterwegs. Als er den Breiten Dyk querte, erfasste ihn ein roter Wagen mit Krefelder Kennzeichen. Ohne sich zu kümmern, fuhr die blonde Autofahrerin weiter und ließ den Jungen leicht verletzt zurück. Dieser fuhr nach Hause, woraufhin seine Mutter die Polizei informierte.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte telefonisch an die 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (25)

