Polizei Korbach

POL-KB: Bad Arolsen-Wetterburg - Unbekannter versucht Warenautomaten aufzubrechen, hoher Sachschaden, geringe Beute

Korbach (ots)

In der Zeit von Montagabend (20. Dezember) bis Mittwochmorgen (22. Dezember) versuchte ein Unbekannter einen Warenautomaten am Wasserskizentrum des Twistesees aufzubrechen. Dabei richtete er hohen Sachschaden an, konnte aber nur geringe Beute machen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Täter versuchte den hochwertigen Warenautomaten aufzuhebeln, was ihm jedoch nicht gelang. Auch die Versuche, einen Glaseinsatz einzuschlagen, brachten keinen Erfolg. Der Täter konnte lediglich einige Waren von geringen Wert durch einen Schlitz entwenden. Durch das brachiale Vorgehen hinterließ der Täter einen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

