POL-SO: Multikulturelles Forum und die Kreispolizeibehörde Soest kooperieren zum Thema transkulturelle Kompetenzen und Rassismussensibilität

Wer bei der Polizei arbeitet, hat es mit allen Menschen im Ort zu tun. In einer von Vielfalt geprägten Gesellschaft, die heute Normalität in Deutschland ist, erfordert dies auch, kompetent und sensibel mit dieser Vielfalt umgehen zu können. Aus diesem Grund wird die Kreispolizeibehörde Soest einen Kooperationsvertrag mit dem Multikulturellem Forum eingehen. Die Unterzeichnung des Vertrages soll im Rahmen einer Pressekonferenz stattfinden, zu der wir sie am Dienstag, 06.07.2021, um 14:00 Uhr ins Sitzungszimmer 1 des Kreishauses Soest, Hoher Weg 1-3, 59494 Soest einladen. Für Fragen zum Thema stehen bei dieser Veranstaltung entsprechende fachliche Ansprechpartner bereit.

Bitte beachten Sie die geltenden Regelungen im Rahmen der Pandemie.

Wir bitten um eine kurze Anmeldung per Telefon oder E-Mail.

