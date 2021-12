Polizei Korbach

POL-KB: Frankenberg - Sachbeschädigung an Auto, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

Am Montag (20. Dezember) kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Auto in Frankenberg.

Der Fahrer hatte seinen schwarzen VW Golf gegen 17.00 Uhr in der Straße Pferdemarkt in der Frankenberg Altstadt abgestellt. Als er nur etwa eine Stunde später zu seinem Auto zurückkehrte, musste er feststellen, dass ein Unbekannter die Beifahrerseite auf einer Länge von über einem Meter zerkratzt hatte. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell