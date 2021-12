Polizei Korbach

POL-KB: Willingen - Unbekannter beschädigt zwei Autos

Korbach (ots)

Sachschaden an einem weißen Toyota und einem schwarzen Citroen Berlingo richtete ein Unbekannter in der Nacht von Freitag (17. Dezember) auf Samstag (18. Dezember) in Willingen an. Der Täter trat oder schlug gegen die Außenspiegel der auf einem Parkstreifen im Kneippweg stehenden Autos. Der Sachschaden wurde auf etwa 400 Euro geschätzt.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

