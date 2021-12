Polizei Korbach

POL-KB: Frankenberg - Einbrecher in Kindertagesstätte bleibt ohne Beute, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

In der Nacht von Dienstag (21. Dezember) auf Mittwoch (22. Dezember) brach ein Unbekannter in eine Kindertagesstätte in der Parkstraße in Frankenberg ein. Er öffnete gewaltsam eine Tür und konnte so in das Gebäude gelangen. Dort brach er einen Spind auf, konnte aber letztlich nichts entwenden. Den Sachschaden schätzten die aufnehmenden Polizeibeamten auf etwa 1.000 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell