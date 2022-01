Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Sondereinsatz: Verkehrskontrollen im gesamten Stadtgebiet und Kontrollen gegen Betäubungsmittelkriminalität

Krefeld (ots)

Die Polizei Krefeld hat gestern (18. Januar 2022) verstärkt Kontrollen im Straßenverkehr durchgeführt. Außerdem hat sie im Rahmen des Präsenzkonzeptes Innenstadt gemeinsam mit der Stadt die Drogen-Szene auf dem Theaterplatz kontrolliert.

In der Zeit von 7:00 Uhr bis 15:00 Uhr haben Polizeibeamte unter anderem Kontrollen im Rahmen der Schulwegsicherung durchgeführt - im Bereich der Realschule Horkesgath und der Bischöflichen Maria-Montessori-Gesamtschule. Es konnten unter anderem Verstöße in Form von LKW-Durchfahrtsverboten, Handys am Steuer, sowie mangelnde Beleuchtungseinrichtungen geahndet werden. Außerdem war ein Autofahrer alkoholisiert unterwegs. Insgesamt wurden 29 Verwarngelder und 18 Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen gefertigt.

Gemeinsam mit dem kommunalen Ordnungsdienst (KOD) gab es zudem Kontrollen in der Betäubungsmittel-Szene auf dem Theaterplatz. Hier wurden 25 Platzverweise ausgesprochen. Die Beamten fertigten sieben Aufenthaltsermittlungen. Eine Person hatte zudem einen Haftbefehl offen; dieser wurde vollstreckt. Die Polizei wird auch künftig Einsätze dieser Art durchführen. (22)

