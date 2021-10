Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Raub, Körperverletzungen, Brände

Reutlingen (ots)

Gönningen: Folgenschwerer Unfall

Zu einem schweren Verkehrsunfall sind die Rettungskräfte der Feuerwehr, des DRK und der Polizei am Samstagmorgen gegen 08.00 Uhr alarmiert worden. Ein Zeuge meldete ein stark unfallbeschädigtes Fahrzeug abseits der Fahrbahn in der Gönninger Steige (L 230) auf Höhe der Gönninger Seen. Eine schwerverletzte Person würde sich neben dem Fahrzeug befinden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 47-Jähriger mit seinem BMW zu einem nicht eingrenzbaren Zeitpunkt die L230 von RT-Gönningen in Fahrtrichtung Sonnenbühl-Genkingen und kam aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw durchbrach eine Leitplanke und stürze in eine Böschung, wo er an einem Baum in Unfallendlage kam. Aufgrund der Spurenlage konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sich zur Unfallzeit weitere Personen in dem Fahrzeug befanden hatten. Zur Absuche des nahegelegenen Waldgebietes wurde ein Polizeihubschrauber, Rettungshunde sowie die Bergwacht eingesetzt. Während der Unfallaufnahme, der Bergung des Fahrzeugs durch ein Abschleppunternehmen und der umfangreichen Suchmaßnahmen war die L230 für die Dauer von 3 Stunden voll gesperrt, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Neben der Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften waren der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen und sechs Kräften, die Rettungshundestaffel mit 11 Hunden und einer Vielzahl an Kräften und die Bergwacht mit 11 Einsatzkräften vor Ort. Zur Stunde dauern die Suchmaßnahmen immer noch an. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro, der Schwerverletzte wurde in ein Klinikum gebracht.

Köngen (ES): Räuberische Erpressung, Täter flüchtet mit Pkw (Zeugenaufruf)

Zu einem Raubdelikt ist es am Freitagabend in Köngen auf einem Feldweg entlang der Denkendorfer Straße (L1200) gekommen. Gegen 17.45 Uhr kehrte ein 19-jähriger Mann zu seinem auf Höhe der Zufahrt zur Gärtnerei geparkten Pkw zurück. Nach ersten Ermittlungen wurde er von zwei bislang unbekannten Männern unter Vorhalt eines Messers zum Öffnen seines Pkws bewegt. Nach der Wegnahme einiger Gegenstände aus dem Pkw flüchteten die beiden Tatverdächtigen mit einem silbernen Pkw in Richtung Köngen. Bei der Flucht fuhren sie ohne jegliche Rücksichtnahme auf die L 1200 auf, sodass ein in Richtung Köngen fahrender Verkehrsteilnehmer abbremsen musste. Beim Fluchtfahrzeug dürfte es sich um einen silbernen Pkw in Kombigröße mit schwarzen Stahlfelgen und Stuttgarter Kennzeichen handeln. Die Kriminalpolizei und das Polizeirevier Nürtingen haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter Tel. 07022/92240 um Zeugenhinweise.

Neckartenzlingen (ES): Auseinandersetzung unter Betrunkenen

Am Freitagabend ist es gegen 22.00 Uhr in einer Flüchtlingsunterkunft in der Metzinger Straße zunächst zu einer verbalen, anschließend zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Der Sicherheitsdienst stellte beim Rundgang einen lautstarken Streit fest, weshalb die Polizei hinzugerufen wurde. Bei der Nachschau konnte ein 48-jähriger Bewohner mit einer blutenden Handverletzung angetroffen werden. Als Hauptaggressor konnte ein 44-Jähriger ausgemacht werden, der dem 48-Jährigen die Verletzung zufügte. Beide Beteiligten standen unter Alkoholeinfluss. Der Verletzte wurde durch den Rettungsdienst nach der Erstversorgung in eine Klinik gebracht, der Beschuldigte durfte die restliche Nacht in der Zelle verbringen. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Ablauf der Geschehnisse wurden durch den Polizeiposten Neckartenzlingen übernommen.

Weilheim/Teck (ES): Müllcontainer in Brand gesetzt

Zwei Müllcontainer und eine Hecke sind am Freitagabend auf dem Gelände einer Schule in der Hegelstraße den Flammen zum Opfer gefallen. Gegen 20.45 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei über den Brand der beiden Container informiert, bis zum Eintreffen der Rettungskräfte hatte das Feuer bereits auf eine angrenzende Hecke übergegriffen. Zur Brandbekämpfung war die Feuerwehr Weilheim/Teck mit 16 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort. Das Polizeirevier Kirchheim hat vor Ort die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro.

Ergenzingen (TÜ): Brand bei Schweißarbeiten

Zu einem Brand auf dem Dach einer Firma in der Mercedesstraße ist es am Freitagnachmittag gegen 16.00 Uhr gekommen. Mitarbeiter eines Bauunternehmens waren damit beschäftigt das Dach der Firma zu dämmen, wobei auch ein Schweißbrenner zum Einsatz kam. Aufgrund bislang unbekannter Ursache geriet hierbei Dämmmaterial in Brand, was zur Auslösung der Brandmeldeanlage führte. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte konnten die Flammen durch die Beschäftigten der Baufirma mittels Feuerlöscher selbst gelöscht werden. Die Feuerwehr, die mit 35 Einsatzkräften an den Brandort ausgerückt war, kontrollierte im Anschluss das Gebäude auf weitere Glutnester. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann bislang nicht abgeschätzt werden. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiposten Ergenzingen übernommen.

Ofterdingen (TÜ): Betrunken Vorfahrt missachtet und schwer verletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person ist es am Freitagabend gegen 17.45 Uhr im Banweg gekommen. Ein 58-Jähriger befuhr mit seinem Mofa der Marke Pegasus die Straße "Jungviehweide" und wollte nach rechts in den Banweg abbiegen. Hierbei übersah er den von Ofterdingen kommenden 40-jährigen BMW-Fahrer, es kam zur Kollision. Der 58-Jährige verletzte sich so schwer, dass er durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden musste. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Unfallfahrer unter Alkoholeinwirkung stand. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Es entstand Sachschaden von ca. 4.500 Euro.

Winterlingen (ZAK): Fehler beim Überholen

Am Freitagnachmittag ist es um 16.00 Uhr auf der L415 von Winterlingen Richtung Harthausen zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person gekommen. Auf der Strecke war zu diesem Zeitpunkt ein Traktor unterwegs, weshalb der Verkehr dahinter leicht stockte. Ein 51-jähriger überholte mit seinem VW Golf zuerst einen vor ihm fahrenden Lkw und anschließend noch einen weiteren VW Golf eines 46-Jährigen. Als er auf Höhe des VW war, scherte auch dieser aus und wollte ebenfalls den Traktor überholen. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß. In der Folge kam der 51-Jährige von der Fahrbahn ab und verletzte sich hierbei leicht. Das unfallbeschädigte Fahrzeug, bei welchem auch Öl auslief, wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Das verschmutze Erdreich wurde durch die Straßenmeisterei abgetragen. Es entstand Sachschaden von ca. 7.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell