POL-RT: Verkehrsunfälle; Auseinandersetzung; Arbeitsunfall; Tatverdächtigen nach sexueller Belästigung ermittelt; Brand einer Maschine

Kind bei Unfall verletzt

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat am Freitagmorgen ein Kind bei einem Verkehrsunfall erlitten. Ein 20-Jähriger war mit einem Ford Focus gegen 7.20 Uhr auf der Charlottenstraße stadtauswärts unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Burgstraße übersah er einen entgegenkommenden, elf Jahre alten Jungen auf seinem Fahrrad, der in Richtung Karlstraße radelte. Durch den Zusammenstoß mit dem Pkw stürzte der Schüler zu Boden und verletzte sich. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf zirka 1.500 Euro. (ms)

Reutlingen (RT): Auseinandersetzung in der Innenstadt (Zeugenaufruf)

Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung, die sich am Donnerstagabend in der Gasse zwischen dem Marktplatz und der Metzgerstraße ereignet hat. Ein 36-Jähriger war dort gegen 19.30 Uhr offenbar unvermittelt von drei unbekannten Männern beleidigt und körperlich angegangen worden. Die Angreifer sollen dabei auch auf ihr bereits am Boden liegendes Opfer eingetreten und eingeschlagen haben. Anschließend soll der 36-Jährige von einem vierten Unbekannten mit einem sogenannten Mini-Beil bedroht worden sein. Dem Geschädigten gelang es, sein Gegenüber zu überwältigen und ihm das Beil zu entreißen. Die Männer flüchteten in unbekannte Richtung. Der nach ersten Erkenntnissen leicht verletzte 36-Jährige begab sich in der Folge zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus und verständigte dann die Polizei. Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben oder die drei mit schwarzen Pullovern und Mützen bekleideten Angreifer und/oder den vierten, an beiden Armen und am Hals tätowierten Mann, der einen rot-blauen Motorradhelm bei sich trug und offenbar mit einem roten Motorrad unterwegs war, gesehen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Reutlingen unter Telefon 07121/942-3333 zu melden. (rn)

Lichtenstein (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt ist eine Pkw-Lenkerin am Freitagvormittag auf der K 6733. Gegen 10.10 Uhr befuhr die 62-Jährige mit ihrem Renault die Kreisstraße von Holzelfingen in Richtung Kohlstetten. In einer leichten Linkskurve geriet sie mit ihrem Wagen in den rechten Seitenstreifen. Beim anschließenden Gegensteuern kam die Frau nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte der Renault frontal gegen einen Baum. Die 62-Jährige erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Im Fahrzeug der 62-Jährigen befanden sich drei Hunde. Ein Tier erlitt bei dem Aufprall so schwere Verletzungen, dass es noch an der Unfallstelle verstarb. Ein weiterer Hund zog sich ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen zu und das dritte Tier lief nach dem Unfall in den Wald. Es konnte bislang noch nicht eingefangen werden. Der Renault musste mit einem Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro abgeschleppt werden. (rn)

Altbach (ES): Arbeiter schwer verletzt in Klinik eingeliefert

Mit schwersten Verletzungen, die er sich auf einer Baustelle im Neuffenweg zugezogen hatte, ist ein 63-Jähriger am Freitagnachmittag mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht worden. Der Lkw-Fahrer befand sich gegen 13.40 Uhr im Zuge von Erdaushubarbeiten auf der Baustelle. Dort wurde er von dem zurücksetzenden Bagger eines 22-Jährigen erfasst und zwischen dem Arbeitsgerät und einem anderen LKW eingeklemmt. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der 63-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Tübingen (TÜ): Tatverdächtigen nach sexueller Belästigung schnell ermittelt

Wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung ermittelt das Polizeirevier Tübingen gegen einen 51 Jahre alten Mann, der in der Nacht zum Freitag, gegen 0.30 Uhr, am Europaplatz eine Heranwachsende begrabscht haben soll. Die junge Frau flüchtete sich anschließend in die Bahnhofstoiletten. Bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten hatte sich auch der Tatverdächtige entfernt. Wie sich herausstellte, war er zwischenzeitlich mit einem Taxi zum Flughafen Stuttgart gefahren. Dort konnte er von den verständigten Einsatzkräften angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde er im Laufe der Nacht wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwartet nun eine entsprechende Strafanzeige. (rn)

Burladingen (ZAK): Maschine in Brand geraten

Zu einem Maschinenbrand mussten die Rettungskräfte am Freitagvormittag in die Straße Eichhalde in Burladingen ausrücken. Aus bislang ungeklärter Ursache war kurz vor zehn Uhr eine hochwertige Spannrahmenmaschine in einer Firmenhalle in Brand geraten. Durch eigene Löschversuche der Mitarbeiter konnte das Feuer nicht bekämpft werden. Erst der sofort verständigten Feuerwehr, die mit mehreren Abteilungen ausgerückt war, gelang es, den Brand rasch zu löschen und ein Ausbreiten zu verhindern. Ein 40 Jahre alter Arbeiter musste mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation vom Rettungsdienst versorgt und in eine Klinik gebracht werden. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine konkreten Erkenntnisse vor. Während des Einsatzes musste die Zufahrtstraße gesperrt werden. Gegen zwölf Uhr konnte die Sperrung aufgehoben werden. (ms)

