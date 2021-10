Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Diebstahl von Motorrad; Fahrzeugbrand; Einbrüche in Wohnhäuser und Autohaus

Zeuge zu Unfall mit verletztem Kind gesucht

Das Polizeirevier Reutlingen sucht unter Telefon 07121/942-3333 nach einem bislang unbekannten Zeugen, der am Mittwochmorgen in Sondelfingen einem verletzten Kind nach einem Unfall geholfen hat. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war das zehn Jahre alte Mädchen kurz vor 7.30 Uhr mit seinem Fahrrad in der Straße Grüner Weg in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Kreuzung mit dem Grummetweg kam es zur Kollision mit dem VW Golf eines 20 Jahre alten Mannes, der in Richtung Reutlinger Straße unterwegs war. Die Schülerin rutschte nach dem Zusammenstoß über die Motorhaube auf die Straße. Der Autofahrer erkundigte sich zunächst bei der Gestürzten wie es ihr geht, stieg dann jedoch in sein Fahrzeug ein und fuhr davon. Ein bislang unbekannter Zeuge konnte sich das Kennzeichen des Pkw notieren und übergab dem Mädchen einen Zettel. Die Zehnjährige fuhr im Anschluss in die Schule. Am Abend musste sie sich aufgrund leichter Verletzungen in eine Klinik zur Behandlung begeben. Bei der Polizei wurde erst am Folgetag Anzeige erstattet. Dank der Notiz des Unbekannten konnte der Golflenker ermittelt werden. Die Polizei bittet den Zeugen, der sich um das Kind kümmerte beziehungsweise weitere Zeugen des Unfalls, sich zu melden. An den Fahrzeugen war kein nennenswerter Schaden entstanden. (ms)

Esslingen (ES): Motorrad gestohlen (Zeugenaufruf)

Das Leichtkraftrad eines 16-jährigen Jugendlichen ist in der Zeit von Dienstag, 23 Uhr, bis Donnerstag, 15 Uhr, im Asternweg in Oberesslingen gestohlen worden. Ein bislang unbekannter Täter entwendete das mit einem Lenkradschloss gesicherte schwarze Supermoto der Marke Malaguti, Typ XSM 125, mit dem amtlichen Kennzeichen ES - FY 9. Das Zweirad hat einen Zeitwert von etwa 2.400 Euro. Hinweise werden an den Polizeiposten Oberesslingen unter Telefon 0711/310576810 erbeten. (ms)

Esslingen (ES): Fahrzeug in Brand geraten

Vermutlich ein technischer Defekt ist die Ursache eines Fahrzeugbrands, der sich am Freitagmorgen in der Ulmer Straße ereignet hat. Ein 24-jähriger Lenker eines Renault Master war gegen 6.30 Uhr auf der Hindenburgstraße unterwegs, als er plötzlich verschmorten Geruch und Rauch im Fahrzeuginnenraum wahrnahm. Nachdem er seinen Wagen in der Ulmer Straße abgestellt hatte, alarmierte er umgehend die Rettungskräfte. Noch vor deren Eintreffen war das Fahrzeug bereits in Brand geraten. Die Feuerwehr, die mit starken Kräften vor Ort war, konnte den Brand zügig löschen. Weder der Fahrer, noch seine drei Begleiter wurden verletzt. Am Renault entstand wirtschaftlicher Totalschaden. (db)

Esslingen (ES): Zweiradfahrer gestürzt

Leichte Verletzungen haben der 16-jährige Lenker eines 125er-Motorrads und sein 13 Jahre alter Mitfahrer bei einem Sturz von dem Zweirad am Donnerstagabend erlitten. Der 16-Jährige war mit seiner KTM Duke gegen 19.25 Uhr auf der Cannstatter Straße unterwegs und bog an der Ampelkreuzung bei Grün nach links in die Emil-Kessler-Straße ab. Dabei verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte auf die linke Seite. Sowohl der 16-Jährige als auch sein 13 Jahre alter Sozius wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. (rn)

Nürtingen (ES): In Wohnhaus eingebrochen

In ein Wohngebäude in der Neuffener Straße ist im Laufe des Donnerstags eingebrochen worden. Über eine Tür verschaffte sich der Täter zwischen 14 Uhr und 18.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung im Erdgeschoss. Im Inneren durchsuchte er die Räume nach Stehlenswertem. Was gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Rossdorf hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Ostfildern (ES): Vorfahrt nicht beachtet

Nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden ist ein 17 Jahre alter Leichtkraftradlenker bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der Neuhauser Straße. Der junge Mann war mit seiner Aprilia gegen 15.50 Uhr aus einem Feldweg im Bereich der Kläranlage auf die Neuhauser Straße gefahren. Dabei kam es zu Zusammenstoß mit einem von rechts aus Richtung Nellingen heranfahrenden und bevorrechtigten Ford Grad C-Max eines 30-Jährigen. Der 17-Jährige stürzte zu Boden und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Eine sofortige ärztliche Versorgung war nicht erforderlich. Beide Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit. Der Ford musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die Straße kurzzeitig voll gesperrt werden. (rn)

Plochingen (ES): Mehrere Verletzte bei Auffahrunfall

Ein heftiger Auffahrunfall hat sich am Donnerstagabend auf der Überleitung der B 313 auf die B 10 in Fahrtrichtung Esslingen ereignet. Kurz vor 19 Uhr bemerkte ein 42-jähriger Dacia-Lenker zu spät, dass sich der Verkehr staute und fuhr auf der rechten Spur heftig auf den abbremsenden Opel einer 37 Jahre alten Frau auf. Dabei wurde die Opel-Fahrerin schwer verletzt und vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in eine Klinik eingeliefert. Auch zwei 23 und 49 Jahre alte Mitfahrer im Dacia kamen aufgrund ihrer erlittenen Verletzungen in umliegende Krankenhäuser. Durch den Unfall waren beide Pkw derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf etwa 12.000 Euro. (mr)

Nürtingen (ES): Motorroller-Fahrer verletzt

Leicht verletzt wurde ein Roller-Fahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagvormittag in der Steinengrabenstraße ereignet hat. Der 85-jährige Fahrer einer Vespa war gegen 10.45 Uhr in Richtung Metzinger Straße unterwegs, als eine vor ihm fahrende, 36 Jahre alte Frau mit ihrem VW verkehrsbedingt bremsen musste. Dies erkannte der Senior zu spät und fuhr auf das Heck des vorausfahrenden Fahrzeugs auf. Hierbei verletzte er sich leicht. Eine Behandlung im Krankenhaus war jedoch nicht notwendig. (db)

Neuhausen (ES): In Einfamilienhaus eingebrochen

In ein Einfamilienhaus in der Bismarckstraße ist ein Unbekannter im Laufe des Donnerstags eingebrochen. Der Täter verschaffte sich im Zeitraum von 14 Uhr bis 19.15 Uhr über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem durchsuchte er in mehreren Räumen Schränke und Schubladen. Ersten Erkenntnissen zufolge fielen ihm dabei Schmuckstücke und eine Uhr in die Hände. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (db)

Tübingen (TÜ): Frontal gegen Lichtmast geprallt

Leichte Verletzungen hat sich eine Pkw-Lenkerin beim Frontalzusammenstoß mit einem Lichtmast zugezogen. Die 79-Jährige befuhr am Donnerstag, gegen 17.10 Uhr, mit ihrem VW Golf die zunächst zweispurige Westbahnhofstraße in Richtung Rheinlandstraße. Aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah die ortsunkundige Seniorin ihren Angaben nach, dass ihr Linksabbiegestreifen endete und kollidierte frontal mit dem Mast. Danach wurde ihr Fahrzeug nach rechts abgewiesen und kam auf dem Gehweg zum Stehen. Die Unfallverursacherin musste sich im Anschluss mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus begeben. Ihr Golf wurde von einem Abschleppwagen geborgen. Der Schaden an dem Auto beträgt zirka 5.000 Euro. Die Feuerwehr und Mitarbeiter der Stadtwerke Tübingen kümmerten sich um den beschädigten Lichtmast. Da er nicht mehr sicher stand, musste der Mast abgeflext werden. An ihm entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. (ms)

Balingen (ZAK): Einbruch in Autohaus

In ein Autohaus in Weilstetten ist am Donnerstag, zwischen Mitternacht und 0.20 Uhr, eingebrochen worden. Über ein Oberlicht verschaffte sich der Einbrecher Zutritt zum Gebäude, überprüfte die ausgestellten Fahrzeuge auf ihre Verschlussverhältnisse und durchsuchte die Büros. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Frommern ermittelt. (rn)

Dotternhausen (ZAK): Unfallverursacher musste Führerschein abgeben

Seinen Führerschein musste ein Pkw-Lenker nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag abgeben. Ein 69-Jähriger befuhr kurz nach 14.30 Uhr mit seinem Traktor die L 442 von Dotternhausen herkommend in Richtung Balingen und bog mit seinem Fahrzeug nach links auf einen Feldweg ab. Hinter dem landwirtschaftlichen Fahrzeug waren vier Pkw unterwegs. Ein 52-Jähriger überholte mit seinem Seat Alhambra die Fahrzeugkolonne und leitete beim Erblicken des abbiegenden Traktors eine Vollbremsung ein. Sein Wagen kam hierbei nach links auf den Grünstreifen und kollidierte anschließend mit dem sich bereits auf dem Feldweg befindlichen Traktor. Der 69-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf zirka 35.000 Euro. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des 52-Jährigen noch am Unfallort sichergestellt. Die Landesstraße musste während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge zeitweise komplett gesperrt werden. (ms)

