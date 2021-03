Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zur Wasserleiche in der Weser: Toter konnte als Vermisster aus Bad Sooden-Allendorf identifiziert werden

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere am Donnerstag, dem 04.03.2021, um 12:21 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4854981 veröffentlichte Pressemitteilung zu dem Fund der Wasserleiche in der Weser.)

Wesertal-Oedelsheim: Nachdem am 2. März in der Weser bei Oedelsheim eine unbekannte Wasserleiche gefunden worden war, hat die Obduktion am gestrigen Dienstag nun nähere Erkenntnisse und traurige Gewissheit gebracht. Wie die mit dem Fall betrauten Ermittler des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo berichten, konnte der Verstorbene zweifelsfrei als ein 26-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf identifiziert werden. Er war bereits am 7. Januar als vermisst gemeldet worden. Seitdem hatte die Polizei Eschwege nach ihm gesucht und sich dabei auch mit Presseveröffentlichungen an die Öffentlichkeit gewendet.

Bei der Obduktion am gestrigen Dienstag haben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden ergeben. Es bleibt derzeit offen, ob ein Unfall oder eine Ursache zugrunde liegt.

Medienvertreter werden gebeten, soweit möglich das Bild des 26-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf aus den Berichterstattungen zu entfernen.

Matthias Mänz

Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell