Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach Einbruch in Gärtnerei: Täter bringen gestohlenen VW mit Unfallschäden zurück; Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Ahnatal (Landkreis Kassel):

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum gestrigen Montag in eine Gärtnerei in der Oberstraße in Ahnatal eingebrochen und haben dabei gleich doppelten Schaden angerichtet. Nachdem sie zunächst gewaltsam in die Geschäftsräume eingedrungen waren und einen Tresor von der Wand gehebelt hatten, stahlen sie zudem einen VW Sharan des Betriebs. Diesen stellten sie zu einem späteren Zeitpunkt mit frischen Unfallschäden wieder auf dem Parkplatz der Gärtnerei ab. Die zuständigen Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo sind auf der Suche nach Zeugen, die in der Nacht im Bereich des Tatorts verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können.

Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, hatten die Täter brachial die Zugangstür des Blumengeschäfts aufgehebelt und sich so Zutritt verschafft. Auf ihrem Beutezug durchsuchten die Einbrecher Schränke und Schubladen in mehreren Räumen. Neben dem Wandtresor erbeuteten die Täter den Fahrzeugschlüssel für den schwarzen VW Sharan, der vor einer Garage der Gärtnerei in der Straße "Über den Höfen" geparkt war. Dort wurde der Pkw mit erheblichen Beschädigungen an der Fahrerseite später wieder abgestellt. Wo sich der Unfall ereignet hatte und weshalb die Täter den VW wieder zurückbrachten, ist bislang ungeklärt. Die Tatzeit lässt sich nach derzeitigem Ermittlungsstand auf den Zeitraum zwischen Sonntagabend, 19:00 Uhr, und Montagmorgen, 07:30 Uhr, eingrenzen.

Zeugen, die den Kriminalbeamten des K 21/22 Hinweise zu dem Einbruch oder der mutmaßlichen Unfallflucht geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell