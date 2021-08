Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Gefährliche Körperverletzung mittels Pfefferspray

Speyer (ots)

In der Nacht zu Sonntag, gegen 02.00 Uhr, wurden Polizeibeamte der PI Speyer auf einen Mann aufmerksam, der in der Maximilianstraße lautstark schrie. Es stellte sich heraus, dass er zuvor von einer anderen Person Pfefferspray ins Gesicht gesprüht bekam, nachdem er diese um eine Geldspende gebeten hatte. Da der 18-jährige Geschädigte aus Speyer über eine starke Reizung der Augen klagte, wurde er vom hinzugezogenen Rettungsdienst medizinisch behandelt. Eine stationäre Aufnahme war nicht von Nöten. Über den Täter, bzw. die Täterin ist bislang nichts Näheres bekannt. Mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden daher gebeten sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) an die Polizei Speyer zu wenden.

