Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Falscher Umgang mit Unkrautbrenner

Rödersheim-Gronau (ots)

Am Freitag, den 20.08., gegen 10:50 Uhr, wurde ein Brand an einem Einfamilienhaus in der Rupertstraße mitgeteilt. Der 85-jährige Bewohner wollte mit einem Gasbrenner Unkraut entfernen. Hierbei hatte ein Busch, welcher sich im Vorgarten des Einfamilienhauses befand, Feuer gefangen. Durch das Feuer wurde das Einfamilienhaus an der Regenrinne, den Fenstern und am Rollladen beschädigt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, Personen wurden nicht verletzt.

