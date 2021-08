Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Gefährlicher Überholvorgang - Zeugen gesucht

Schifferstadt (ots)

Am Samstag, gegen 13:20 Uhr, kam es auf der L454 von Schifferstadt in Richtung Speyer zu einem gefährlichen Überholvorgang. Etwa auf Höhe der Einmündung in das Industriegebiet (Rudolf-Diesel-Straße), überholte der Fahrer einer silbernen Audi-Limousine einen BMW und ein weiteres Fahrzeug trotz Gegenverkehrs. Sowohl die überholten PKW, als auch der entgegenkommende Fahrzeugführer mussten stark bremsen, um einen Frontalzusammenstoß zwischen dem Audi und dem Gegenverkehr zu vermeiden. Personen, die Angaben zur Sache machen können oder ebenfalls gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

