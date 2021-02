Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrere Verkehrsunfälle teilweise mit Verletzten, Brand, Familienzusammenführung

Reutlingen (ots)

Feuer ist schnell unter Kontrolle

Einen grösseren Einsatz von Hilfs- und Rettungskräften löste am Freitagabend ein Brand in einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Schulstraße in der Reutlinger Innenstadt aus. Nachdem von Bewohnern gegen 20.48 Uhr Brandgeruch und Rauch wahrgenommen wurde, verständigten diese über Notruf umgehend die Feuerwehr, die vorsorglich mit einem Löschzug und mit mehreren Fahrzeugen des Rettungsdienstes anrückte. Es stellte sich heraus, dass im Heizungskeller das hauseigene Blockheizkraftwerk vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten war. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden. Ein Schaden im hohen fünfstelligen Bereich dürfte wohl entstanden sein. Das Gebäude ist zwar weiterhin bewohnbar, jedoch bis auf Weiteres ohne Strom und Heizung.

Reutlingen (RT): Alkoholisierter Fahrer kollidiert mit Sprinter

Am frühen Samstagmorgen gegen 03:30 Uhr kam es zu einem Unfall im Begegnungsverkehr in der Halskestraße. Der 35-jährige Fahrer eines Opel Insignia kam auf gerader Strecke in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem entgegen kommenden Daimler Sprinter eines 65-Jährigen. Der Opel wurde in der Folge in seiner Fahrtrichtung auf das Bankett nach links abgewiesen und kam dort zum Stillstand. Der Sprinter rollte über den Grünstreifen und kollidierte in der Folge mit einem Verkehrszeichen, kam dann aber wieder auf der Straße zum Stehen. Während der Unfallaufnahme konnte bei dem Opel-Fahrer eine Alkoholbeeinflussung von ca. 2 Promille festgestellt werden. Beide Fahrzeuglenker erlitten nach derzeitigen Ermittlungsstand leichte Verletzungen. Insgesamt wird von einem Sachschaden in Höhe von ca. 20000 EUR ausgegangen.

Reutlingen (RT): Beim Abbiegen eine Ampel überfahren

Etwa 5 Minuten nach dem Unfall in der Halskestraße kollidierte ein Pkw-Fahrer beim Abbiegen von der Straße Am Heilbrunnen auf die Siemensstraße mit einem Ampelmasten. Die 20-jährige Fahrerin eines Skoda Octavia bog mit nicht angepasster Geschwindigkeit ab und verlor hierbei die Kontrolle über das Fahrzeug. Auf Grund der Wucht bei der Kollision wurde der Ampelmast aus der Verankerung gerissen. Insgesamt wird von einem Sachschaden von mehreren tausend Euro ausgegangen. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Wendlingen (ES): Nach Alkoholkonsum mit Motorrad verunglückt

Zu einem Einsatz von Rettungsdienst und Polizei kam es am Samstagmorgen um 03.00 Uhr, in der Ulmer Straße in Ötlingen. Ein Passant hatte einen Notruf abgesetzt, nachdem er einen bewusstlosen Motorradfahrer auf der Straße festgestellt hatte. Aufgrund eines Fahrfehlers, in Verbindung mit Alkoholkonsum, kam der 25-Jährige mit seinem Motorrad Yamaha, rechtsseitig an einen Bordstein, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, stürzte und schlidderte noch einige Meter bis er liegen blieb. Im Zuge der Ersten-Hilfe Maßnahmen konnte bei dem jungen Mann Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Er wurde schwerverletzt in eine Klinik verbracht. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro und musste von einer Firma abgeschleppt werden. In der Klinik wurden noch weiter Maßnahmen zur Alkoholbestimmung beim Motorradfahrer durchgeführt. Die weiteren Ermittlungen werden beim Polizeirevier Nürtingen geführt.

Wendlingen (ES): Bei Verkehrssituation ausgerastet und Scheibe eingeschlagen

Am Freitagnachmittag gegen 16.10 Uhr, kam es zu einem Ausraster durch einen Motorradfahrer in der Burgenlandstraße in Wendlingen. Der 26-Jährige war der Ansicht, dass er durch eine Unachtsamkeit eines Pkw-Lenkers gefährdet worden sei und stellte diesen gleich vor Ort zur Rede, was eine Sachbeschädigung zur Folge hatte. Der 81-jährige Lenker des Pkw Renault parkte aus einer Einfahrt rückwärts auf die Straße aus, wobei er keine anderen Verkehrsteilnehmer im rückwärtigen Bereich feststellen konnte. Als er hiernach gerade ansetzte vorwärts die Straße zu kreuzen um in die Sudetenstraße zu fahren, tauchte plötzlich der Motorradfahrer mit seiner KTM neben seinem Fahrerfenster auf. Dieser regte sich so auf, dass der 81-Jährige nicht auf den Verkehr geachtet habe, dass er mit der Faust so gegen die leicht geöffnete Scheibe schlug, dass diese zu Bruch ging und ins Fahrzeuginnere flog. Hierbei erlitt der ältere Mann eine leichte Schnittwunde an der Stirn. Eine ärztliche Versorgung war jedoch nicht erforderlich. Der 26-Jährige entschuldigte sich aber noch beim Pkw-Lenker, welche dieser auch annahm.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Bei Radtour den Anschluss verloren - "Polizei Dein Freund und Helfer"

Am Freitagmittag gegen 13:30 Uhr unternahm im Ortsteil Musberg eine 7-Jährige zusammen mit ihrem 9-jährigen Bruder und einem weiteren Bekannten eine kleine Fahrradtour in und um Leinfelden-Echterdingen. An einem steilen Berg musste die 7-Jährige von ihrem Fahrrad absteigen und dieses schieben. Die beiden anderen radelten munter den Berg hinauf und bemerkten nicht, dass die 9-Jährige abgehängt wurde. Diese wendete sich kurze Zeit später tränenüberströmt an eine Passantin und fragte sie nach dem Weg zurück nach Echterdingen. Die Passantin verständigte umgehend die Polizei. Eine Streifenbesatzung verbrachte die 9-Jährige zusammen mit ihrem Fahrrad zurück nach Musberg und übergaben sie an die glückliche Mutter. Kurze Zeit später trafen auch der 9-jährige Bruder und der Bekannte wieder wohlbehalten ein. Diese hatten sich bereits Sorgen gemacht und die 9-Jährige gesucht. Die Fahrradtour wird allen Beteiligten mit Sicherheit noch einige Zeit in Erinnerung bleiben.

Dußlingen (TÜ): Schadensträchtiger Verkehrsunfall im Tunnel Dußlingen - Zeugenaufruf

Zwei Schwerverletzte und hoher Sachschaden von über 100.000 Euro sind bei einem Unfall am Freitagnachmittag gegen 17:00 Uhr auf der B 27 entstanden. Ein 77-jähriger Fahrer eines Audi A 6 befuhr die B 27 in Fahrtrichtung Balingen auf dem linken Fahrstreifen. Vor diesem fuhr ein 52-jähriger, der ebenfalls mit einem Audi A 6 unterwegs war. Am Tunneleingang wechselten beiden Fahrzeuge gleichzeitig auf den rechten Fahrstreifen. Der 77-jährige konnte jedoch vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Audi des 52-jährigen auf. Dabei war die Geschwindigkeit so hoch, dass er rechts an dem Audi des 52-jährigen vorbeifuhr und hierbei die Tunnelwand streifte. Vor dem Pkw des 52-jährigen schleuderte der 77-jährige nach links und prallte gegen die linke Tunnelwand. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw wieder zurück auf die Fahrbahn geschleudert und stieß hier mit einer ordnungsgemäß fahrenden 64-jährigen Fahrerin eines BMW zusammen. Die 64-jährige und der 77-jährige wurden durch den Unfall schwer verletzt und wurden mit dem verständigten Rettungsdienst in Krankenhäuser eingeliefert. Der Rettungsdienst war mit einem organisatorischen Leiter, 2 Rettungswägen, einem Notarzt und Helfern vor Ort am Einsatzort, insgesamt 14 Einsatzkräfte. Die Feuerwehren Dußlingen, Nehren, Gomaringen und Mössingen waren unter Führung des Kreisbrandmeisters am Unfallort eingesetzt, insgesamt mit 11 Fahrzeugen und 64 Einsatzkräften. Zur Klärung der Unfallursache kam ein Sachverständiger vor Ort. Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Tunnel Dußlingen musste aus Sicherheitsgründen in Fahrtrichtung Tübingen bis 19:20 Uhr und in Fahrtrichtung Balingen bis zur Reinigung der Fahrbahn durch eine Kehrmaschine bis 21:30 Uhr voll gesperrt werden. Es kam in beiden Richtungen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

RO-Ergenzingen (TÜ): Von der Straße abgeflogen. GTI und zwei Mitfahrerinnen an der Unfallstelle zurückgelassen.

Vermutlich aus reinem Imponiergehabe kam es am späten Freitagabend im Industriegebiet Ergenzingen-Ost zu einem spektakulären Unfall. Ein VW-Golf/GTI kam gegen 23.30 Uhr auf der Mercedesstraße, aus Richtung B28 kommend, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab, durchbrach im weiteren Verlauf einen Bauzaun und landete schlussendlich in einem umzäunten Wasserrückhaltbecken auf dem Dach. Nachdem die drei Insassen das Fahrzeug selbst verlassen konnten, entfernte sich der noch unbekannte Fahrzeuglenker ein Stück zu Fuß von der Unfallstelle und stieg kurze Zeit später in einen herannahenden Pkw Audi, welcher im Anschluss von der Örtlichkeit flüchtete. Eine Fahndung nach diesem Fahrzeug verlief bislang ohne Erfolg. Die 22jährige Beifahrerin des GTI zog sich bei dem Unfall Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Die zweite Mitfahrerin blieb unverletzt. Dem Anschein nach haben die beiden jungen Frauen den Fahrer erst kurz vor dem Unfall an einer Tankstelle kennengelernt. Die aufwendige Bergung des GTI führte ein Abschleppunternehmen durch, das durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Ergenzingen unterstützt wurde. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 10 000 Euro. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei Tübingen zum Unfallverursacher dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell