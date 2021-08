Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung an mehreren Plakaten

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am frühen Samstagmorgen, etwa zwischen Mitternacht und 05:30 Uhr, wurden in der gesamten Hauptstraße bis über die Ludwigshafener Straße sowie in der Weinbietstraße durch Unbekannte mehrere Plakate beschädigt. Hierbei wurden sowohl Plakate sämtlicher Parteien zur Bundestagswahl, als auch mehrere Konzertplakate abgerissen. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

