Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Börger - Zwei Personen bei Unfall verletzt

Börger (ots)

Am Dienstag kam es auf der Breddenberger Straße in Börger zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Die 52-Fahrerin eines Opel sowie ihre 15-jährige Mitfahrerin waren gegen 10 Uhr in Richtung Börger unterwegs. Dabei überholte sie den Lkw eines 32-Jährigen. Nachdem sie vor dem Lkw einscherte, bremste sie ihr Fahrzeug stark ab, um vermutlich nach rechts in einen Feldweg abzubiegen. Trotz der Vollbremsung des Lkw-Fahrers kam es zum Zusammenstoß, in dessen Folge das Auto in einem Graben geschoben wurde. Die Opel-Fahrerin wurde mit schweren und ihre Mitfahrerin mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der 32-Jährige blieb unverletzt. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest.

