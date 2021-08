Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Am Montag haben gegen 9.50 Uhr bislang unbekannte Täter auf dem Parkplatz des K+K-Marktes am Gildehauser Weg in Nordhorn versucht, die Geldbörse einer 81-Jährigen zu entwenden. Während einer der Täter die Frau mit einem Gespräch ablenkte, entnahm der andere Täter die Geldbörse der Frau aus dem Korb ihres Rollators. Die Frau bemerkte den Diebstahl, ergriff ihre Geldbörse und forderten den Mann lautstark auf diese loszulassen. Daraufhin flüchteten die beiden Männer ohne Beute zu Fuß in Richtung Kanalweg. Einer der Täter soll etwa 1,70 Meter groß und circa 45 Jahre alt sein. Er hatte blonde Haare und eine dickliche Statur. Der andere Täter soll etwa 40 Jahre alt, circa 1,65 Meter groß und von schlanker Statur sein. Er trug zur Tatzeit eine Mütze. Beide Männer waren zudem dunkel gekleidet. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

