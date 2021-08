Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - In Fahrzeuge eingebrochen

Haren (ots)

Zwischen Samstag und Montag sind bislang unbekannte Täter in Haren in zwei Fahrzeuge eingebrochen. In der Straße Harener Berg schlugen sie die Scheibe eines Mercedes ein und entwendeten eine Handtasche. In der Twister Straße gingen sie einen Transporter an, machten jedoch keine Beute. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro. Ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen, wird derzeit ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Twist unter der Rufnummer 05936/934500 zu melden.

