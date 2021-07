Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwegenheim - Geschwindigkeitsmessung

Schwegenheim (ots)

Am Freitagvormittag wurde in der Bahnhofstraße in Schwegenheim eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. In dem Zeitraum zwischen 09:50 Uhr und 11:40 Uhr waren von insgesamt 30 gemessenen Fahrzeuge 11 Fahrzeuge zu schnell unterwegs. Zudem stellten die eingesetzten Beamten bei drei Fahrzeugen kleinere Mängel fest, die im Nachhinein behoben werden müssen.

