Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrüger stellen sich individuell auf Opfer ein

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Betrüger haben am Dienstag versucht eine 37-jährige Frau hereinzulegen.

Die Frau wurde angeblich von der chinesischen Botschaft angerufen. Diese gab an, dass die chinesische Polizei eine Betrügerin verhaftet habe und unter anderem die Bankkarte der Frau aufgefunden habe. Die Botschaft leitete den Anruf an die vermeintliche Polizei aus Shanghai weiter. Diese wollte von der 37-Jährigen wissen, wo sie ihre Bankkarte aufbewahrt und wann sie diese hat erstellen lassen. Zudem wollte sie wissen wo sich der Ausweis befindet.

Zu Forderungen kam der Anrufer nicht, denn der Mann der 37-Jährigen übernahm und beendete einfach das Gespräch.

Telefonbetrüger gehen immer wieder individuell auf ihre vermeintlichen Opfer ein. Mal sind sie ein Angehöriger in Not, mal ein Polizist oder wie hier eine Botschaft eines anderen Landes. Die Kriminellen verfolgen ein Ziel: Sie wollen an Ihr Geld! Deshalb: Lassen Sie sich nicht auf solche Anrufe ein, legen Sie sofort auf! Geben Sie keine persönlichen Daten preis und übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an fremde Personen. Bleiben Sie wachsam, im Zweifel wählen Sie den Notruf der Polizei. |elz

